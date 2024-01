CAN 2024 : Le Burkina Faso prend la tÃªte du groupe B

CAN 2024 : Le Burkina Faso prend la tête du groupe B

Grâce à un penalty de Bertrand Traoré dans le temps additionnel (90e+6), le Burkina Faso a arraché la victoire contre la Mauritanie et prend la tête du groupe B à la CAN. Grâce à ce succès, les hommes d’Hubert Velud s’emparent de la 1re place du groupe devant l’Algérie et l’Angola, qui avaient fait nul la veille (1-1).