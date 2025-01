CAN 2025 : La Tunisie dans le groupe C avec le Nigéria

Le tirage au sort de la phase des groupes de la CAN 2025 vient de se terminer à Rabat. La sélection tunisienne évoluera dans le gtoupe C en compagnie de l’Ouganda, la Tanzanie et le Nigéria.

Voici la composition des six groupes

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores.

Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe.

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie.

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana.

Groupe E : Burkina Faso, Guinée Equatoriale, Soudan, Algérie.

Groupe F : Cameroun, Gabon, Mozambique, Côte d’Ivoire.