ELIM-CAN 2025 : Le Kenya ouvre une enquête pour suspicion de match truqué contre le Cameroun

Agences- Le Kenya, déjà absent de l’édition 2023 sans avoir pris part aux qualifications, sera également absent de la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Troisième du groupe J avec six points, il n’a manqué qu’une victoire au Kenya pour se qualifier. La fédération du pays remet en cause le troisième match de qualifications perdu face au Cameroun (1-4), le 11 octobre dernier.

Une défaite qui avait entraîné la démission du sélectionneur Engin Firat. En parallèle, une vidéo circulait mettant en cause le gardien Kenyan, Patrick Matasi. Une vidéo anonyme, filmée en secret, a été découverte. On y voit le portier discuter avec un autre homme au sujet d’un projet de truquage d’un match en échange d’argent. Lors du dernier rassemblement, il n’a pas été retenu par le nouveau sélectionneur Benni McCarthy.

La Fédération kényane de football (FKF) a décidé d’ouvrir une enquête sur des soupçons de match truqué de la sélection nationale contre le Cameroun : « La FKF défend l’intégrité du football et a lancé une enquête officielle, en collaboration avec la FIFA, la CAF et d’autres autorités compétentes. Nous réaffirmons notre politique de tolérance zéro en matière de manipulation de matches et nous engageons à préserver la crédibilité de notre compétition. »