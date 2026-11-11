Cancer colorectal : Lancement d’un programme national de dépistage structuré

L’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS), en collaboration avec le ministère de la Santé, vient de publier le premier guide national de recommandations pour le dépistage du cancer colorectal chez les personnes à risque moyen. Deuxième cancer le plus répandu en Tunisie, il représente un enjeu majeur de santé publique : son incidence a augmenté de 5,8 % par an entre 2000 et 2018, et environ 30 % des cas sont découverts à un stade métastatique. D’ici 2040, les taux d’incidence standardisés pourraient atteindre 79,5 cas pour 100 000 chez les hommes et 61,3 chez les femmes.

Qui dépister, et comment ?

Rédigé par un panel pluridisciplinaire tunisien à partir de recommandations canadiennes adaptées au contexte local, ce guide de 61 pages recommande de dépister les adultes asymptomatiques de 50 à 74 ans. Il écarte, pour l’instant, un début de dépistage à 45 ans ou un prolongement au-delà de 75 ans, faute de données épidémiologiques nationales suffisantes et en raison des capacités limitées des services d’endoscopie.

L’INEAS retient le test immunochimique fécal quantitatif (FIT) automatisé, plus précis que le test qualitatif et dont les seuils de positivité peuvent être ajustés aux capacités du pays en matière de coloscopie. Le parcours est le suivant :

FIT négatif : le test est répété tous les deux ans ;

: le test est répété tous les deux ans ; FIT positif : une coloscopie de confirmation est nécessaire ;

: une coloscopie de confirmation est nécessaire ; coloscopie normale : un nouveau contrôle est conseillé dix ans plus tard.

La coloscopie n’est pas préconisée en première intention, afin de la réserver aux personnes dont le FIT appelle des examens complémentaires.

Un intérêt économique

Selon le guide, cette stratégie permettrait d’économiser 195,85 millions de dinars par rapport au coût de la prise en charge curative. Cette estimation repose sur un taux moyen de positivité du FIT de 5 % et intègre les bénéfices de la détection précoce des lésions précancéreuses et de la baisse des diagnostics à un stade avancé.

Passer d’un dépistage opportuniste à un dispositif coordonné

Pour moderniser le programme lancé en 2015, le guide prévoit la mise en place progressive de centres régionaux de coordination, d’unités d’endoscopie dédiées et d’un système centralisé de gestion des rendez-vous. Une plateforme numérique nationale sécurisée, reliée au registre des cancers, gérera les invitations, centralisera les résultats des laboratoires, enverra des rappels automatiques et assurera le suivi des personnes dépistées. La CNAM et les établissements de santé privés seront associés afin de faciliter l’accès à la coloscopie après un test positif et d’assurer la continuité des soins.

Un déploiement en deux temps

Une phase pilote d’un an sera menée dans plusieurs gouvernorats, dont Tunis et Sfax, ainsi qu’en zones rurales. Elle permettra d’évaluer le dispositif et de fixer le seuil de positivité optimal du FIT, avant une généralisation progressive à tout le territoire sur cinq ans. Le guide précise qu’un taux de participation de 45 à 50 % de la population cible est nécessaire pour réduire significativement la mortalité liée à ce cancer.