Coupe de la CAF : Le programme complet de la première journée

11-11-2026

Voici le programme des matches de la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine qui auront lieu le dimanche 29 novembre :

Groupe A :

Al Ahly (Egypte) – Primeiro de Agosto (Angola)

Raja Casablanca (Maroc) – AS Kara (Togo)

Groupe B :

AS FAR (Maroc) – Durban City (Afrique du Sud)

Azam FC (Tanzanie) – Al Ahli Tripoli (Libye)

Groupe C :

(Vainqueur de CR Belouizdad – AS Douanes ou Hafia FC) – Red Arrows (Zambie)

AS Maniema Union (RD Congo) – Singida Black Stars (Tanzanie)

Groupe D :

USM Alger (Algérie) – AS Real Bamako (Mali)

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) – Black Bulls (Mozambique)

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