Coupe de la CAF : Le programme complet de la première journée

Voici le programme des matches de la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine qui auront lieu le dimanche 29 novembre :

Groupe A :

Al Ahly (Egypte) – Primeiro de Agosto (Angola)

Raja Casablanca (Maroc) – AS Kara (Togo)

Groupe B :

AS FAR (Maroc) – Durban City (Afrique du Sud)

Azam FC (Tanzanie) – Al Ahli Tripoli (Libye)

Groupe C :

(Vainqueur de CR Belouizdad – AS Douanes ou Hafia FC) – Red Arrows (Zambie)

AS Maniema Union (RD Congo) – Singida Black Stars (Tanzanie)

Groupe D :

USM Alger (Algérie) – AS Real Bamako (Mali)

Club Sportif Sfaxien (Tunisie) – Black Bulls (Mozambique)