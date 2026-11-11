Coupe de la CAF : Le programme complet de la première journée
11-11-2026
Voici le programme des matches de la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine qui auront lieu le dimanche 29 novembre :
Groupe A :
Al Ahly (Egypte) – Primeiro de Agosto (Angola)
Raja Casablanca (Maroc) – AS Kara (Togo)
Groupe B :
AS FAR (Maroc) – Durban City (Afrique du Sud)
Azam FC (Tanzanie) – Al Ahli Tripoli (Libye)
Groupe C :
(Vainqueur de CR Belouizdad – AS Douanes ou Hafia FC) – Red Arrows (Zambie)
AS Maniema Union (RD Congo) – Singida Black Stars (Tanzanie)
Groupe D :
USM Alger (Algérie) – AS Real Bamako (Mali)
Club Sportif Sfaxien (Tunisie) – Black Bulls (Mozambique)
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