Handball : Le programme de la neuvième journée
11-11-2026
Les matches de la 9ème journée du championnat Elites de handball auront lieu ce samedi selon le programme suivant :
Samedi 14 novembre :
Espérance de Tunis 15h00 Etoile du Sahel
Club Africain 15h00 BS Beni Khiar
SC Moknine 15h00 CS Sakiet Ezzit
El Menzah Sport 15h00 EM Mahdia
CHB Jemmel 17h00 AS Hammamet
US Témimienne 17h00 AS Téboulba
Classement :
1- Espérance de Tunis 24 pts
2- Etoile du Sahel 22 pts
3- Club Africain 20 pts
4- BS Beni Khiar 20 pts
5- CS Sakiet Ezzit 19 pts
6- SC Moknine 16 pts
7- CHB Jemmel 15 pts
8- EM Mahdia 14 pts
9- AS Hammamet 14 pts
10- El Menzah Sport 10 pts
11- AS Téboulba 10 pts
12- US Témimienne 8 pts
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