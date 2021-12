Carlos Queiroz : « L’arbitre a faussé le match »

Carlos Queiroz a taclé l’arbitre après l’élimination de l’Egypte face à la Tunisie, lors des demi-finales de la Coupe Arabe des Nations : « Ce soir, c’est le plus chanceux qui s’est qualifié ! De mon côté, j’estime que l’arbitre a faussé le match et a nui à mon équipe. Mentalement, il a tué mes joueurs en accordant un penalty à la Tunisie. La FIFA doit analyser cela et choisir dorénavant l’arbitre qu’il faut pour ce genre de rencontres ».

