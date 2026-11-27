Carthage : la campagne de fouilles aux ports puniques livre de nouveaux vestiges

La campagne de fouilles lancÃ©e le 19 octobre 2026 par l’Institut national du patrimoine (INP) aux ports puniques de Carthage a dÃ©jÃ donnÃ© des rÃ©sultats. Les archÃ©ologues ont mis au jour un mur d’enceinte datant de l’Ã©poque romaine, qui pourrait correspondre Ã l’enceinte extÃ©rieure de l’Ã®lot central du port circulaire. Ils ont aussi dÃ©couvert des blocs de pierre dont la fonction serait liÃ©e Ã un dispositif de brise-lames. L’institut l’a annoncÃ© vendredi sur sa page Facebook.

Le mobilier recueilli comprend notamment des amphores, des lampes Ã huile, des cÃ©ramiques et des monnaies de bronze. Selon l’INP, il tÃ©moigne d’une occupation qui s’Ã©tend de l’Ã©poque punique Ã l’Ã©poque byzantine.

Cette campagne s’inscrit dans la coopÃ©ration internationale entre l’INP et le Centre national d’archÃ©ologie de Chine (NACA), conformÃ©ment Ã un programme scientifique Ã©tabli. Les Ã©quipes poursuivent leurs travaux pour mieux comprendre les relations entre les niveaux de circulation, les niveaux d’abandon et les structures, afin de cerner l’organisation spatiale des vestiges Ã l’intÃ©rieur du monument. Pour l’institut, cette opÃ©ration illustre le dynamisme du partenariat scientifique tuniso-chinois et contribue Ã mieux connaÃ®tre et Ã sauvegarder le site de Carthage.

Source : TAP