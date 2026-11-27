MÃ©tÃ©o en Tunisie : Pluies Ã©parses et baisse des tempÃ©ratures ce vendredi

Selon les prÃ©visions de lâ€™Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM), le temps sera marquÃ©, ce vendredi 27 novembre 2026, par une couverture nuageuse sur la plupart des rÃ©gions du pays, accompagnÃ©e de pluies Ã©parses pouvant Ãªtre localement abondantes, notamment dans le Sud-Est.

Les prÃ©cipitations concerneront particuliÃ¨rement les gouvernorats de MÃ©denine et de GabÃ¨s ainsi que lâ€™est de Tataouine.

Les tempÃ©ratures poursuivront leur baisse, avec des maximales variant entre 15 et 20Â°C dans les rÃ©gions du Nord et du Centre, et entre 21 et 26Â°C dans le Sud.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest, avec une intensitÃ© modÃ©rÃ©e Ã relativement forte. Des rafales temporairement violentes sont attendues, notamment prÃ¨s des cÃ´tes et sous les cellules orageuses. Il se renforcera Ã partir de la soirÃ©e sur les cÃ´tes nord, avant de concerner les cÃ´tes Est et le golfe de GabÃ¨s. La prudence est ainsi recommandÃ©e pour les activitÃ©s maritimes.

La mer sera agitÃ©e Ã trÃ¨s agitÃ©e.