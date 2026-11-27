La Poste cÃ©lÃ¨bre le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon

La Poste Tunisienne a Ã©mis le 27 novembre 2026, un timbre-poste Ã lâ€™occasion de la cÃ©lÃ©bration du 70e anniversaire de lâ€™Ã©tablissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon, afin de contribuer Ã renforcer le rayonnement de la Tunisie au niveau international, et de valoriser les liens dâ€™amitiÃ© et de coopÃ©ration qui lâ€™unissent aux diffÃ©rents pays du monde, ainsi que le dÃ©veloppement continu dont elle connaÃ®t dans divers domaines.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatÃ©liques rÃ©alisÃ©s Ã cette occasion seront disponibles Ã la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet Ã travers le site www.e-stamps.poste.tn.