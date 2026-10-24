CL-AFR : Formation rentrante de l’ES Tunis face à Al Swehly

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Al Swehly ce samedi à partir de 17h à Rades pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique. Pour ce match décisif, le coach Pablo Franco a décidé d’aligner la formation suivante :

Bechir Ben Said, Mohamed Drager, Hamza Jelassi, Raed Chikhaoui, Nidhal Laifi, Jesus Castillo, Mohamed Haj Mahmoud, Abderamane Konaté, Imad Faraj, Lucas Ribeiro, Hazem Mastouri.