CL-AFR : Formation rentrante de l’ES Tunis face à Al Swehly

24-10-2026

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Al Swehly ce samedi à partir de 17h à Rades pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique. Pour ce match décisif, le coach Pablo Franco a décidé d’aligner la formation suivante :

Bechir Ben Said, Mohamed Drager, Hamza Jelassi, Raed Chikhaoui, Nidhal Laifi, Jesus Castillo, Mohamed Haj Mahmoud, Abderamane Konaté, Imad Faraj, Lucas Ribeiro, Hazem Mastouri.

Fil d'actualités

CL-AFR : L’Espérance, encore et toujours !

24-10-2026

Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien qualifié

24-10-2026

CL-AFR : Formation rentrante de l’ES Tunis face à Al Swehly

24-10-2026

Ligue 1 : Remaniement partiel du calendrier ! ST-CA le 3 novembre

24-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

C1-AFR CL-AFR : L’Espérance, encore et toujours !
C1-AFR CL-AFR : Formation rentrante de l’ES Tunis f
C1-AFR CL-AFR : Mamelodi Sundonws éliminé
C1-AFR CL-AFR : Le TP Mazembe menace

Fil d'actualités

CL-AFR : L’Espérance, encore et toujours !

24-10-2026

Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien qualifié

24-10-2026

CL-AFR : Formation rentrante de l’ES Tunis face à Al Swehly

24-10-2026

Ligue 1 : Remaniement partiel du calendrier ! ST-CA le 3 novembre

24-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025