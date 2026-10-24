Ligue 1 : Remaniement partiel du calendrier ! ST-CA le 3 novembre

24-10-2026

À la demande du sélectionneur national Mouïne Chaâbani, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a officialisé un réaménagement du calendrier de la Ligue 1. Ces modifications concernent les matches en retard comptant pour les 3e et 7e journées.

Le derby entre le Stade tunisien et le Club Africain, initialement prévu le 5 novembre, a été avancé au 3 novembre.

De leur côté, les rencontres en retard de la 7e journée (EST-USMo, ESS-CSS, PSSE-CA et ESM-ESZ), qui devaient se jouer le 1er novembre, ont été repoussées aux 7 et 8 novembre.

Ces ajustements ont été pensés pour offrir aux Aigles de Carthage les meilleures conditions de préparation en vue des éliminatoires de la CAN 2027. Pour rappel, la Tunisie affrontera la Libye les 13 et 17 novembre 2026 lors des 3e et 4e journées.

Fil d'actualités

Ligue 1 : Remaniement partiel du calendrier ! ST-CA le 3 novembre

24-10-2026

Insolite : Borussia Dortmund, la reconquête sportive passe par l&rs

23-10-2026

Coupe de la CAF : Les résultats des matchs de vendredi

23-10-2026

CL-AFR : Mamelodi Sundonws éliminé

23-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Foot Tunisie Reportage – La canicule : Stades vides, aber
Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti

Fil d'actualités

Ligue 1 : Remaniement partiel du calendrier ! ST-CA le 3 novembre

24-10-2026

Insolite : Borussia Dortmund, la reconquête sportive passe par l’extincti

23-10-2026

Coupe de la CAF : Les résultats des matchs de vendredi

23-10-2026

CL-AFR : Mamelodi Sundonws éliminé

23-10-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025