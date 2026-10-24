Ligue 1 : Remaniement partiel du calendrier ! ST-CA le 3 novembre

À la demande du sélectionneur national Mouïne Chaâbani, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a officialisé un réaménagement du calendrier de la Ligue 1. Ces modifications concernent les matches en retard comptant pour les 3e et 7e journées.

Le derby entre le Stade tunisien et le Club Africain, initialement prévu le 5 novembre, a été avancé au 3 novembre.

De leur côté, les rencontres en retard de la 7e journée (EST-USMo, ESS-CSS, PSSE-CA et ESM-ESZ), qui devaient se jouer le 1er novembre, ont été repoussées aux 7 et 8 novembre.

Ces ajustements ont été pensés pour offrir aux Aigles de Carthage les meilleures conditions de préparation en vue des éliminatoires de la CAN 2027. Pour rappel, la Tunisie affrontera la Libye les 13 et 17 novembre 2026 lors des 3e et 4e journées.