Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien qualifié

24-10-2026

Le Club Sportif Sfaxien a décroché sa qualification pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine en s’imposant face à l’Académie Amadou Diallo de Côte d’Ivoire (1-0), ce samedi au stade Taïeb Mehiri de Sfax, lors du match retour du deuxième tour.

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