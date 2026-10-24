Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien qualifié

Le Club Sportif Sfaxien a décroché sa qualification pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine en s’imposant face à l’Académie Amadou Diallo de Côte d’Ivoire (1-0), ce samedi au stade Taïeb Mehiri de Sfax, lors du match retour du deuxième tour.