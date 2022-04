CL-AFR – J06 : ESS – Galaxy : Programme TV

L’Etoile Sportive du Sahel reçoit Galaxy Jwaneng, cet après-midi au stade de Rades, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. La rencontre débutera à 14h00 et sera diffusée par Bein Sports 3 et la Wataneya 1 (Réseau terrestre).

