CL-AFR : Le Derby marocain sans vainqueur ! Le FAR qualifié

Le derby marocain entre le FAR Rabat et le Raja de Casablanca, comptant pour la cinquième journée de la Ligue des champions d’Afrique vient de se terminer. Les Verts, battus par leurs adversaire (2/0) au match aller ont fait match nul (1/1). Un résultat qui qualifie le FAR. Le Raja devra attendre la dernière journée.

Dans le groupe C, Al Ahly a aussi obtenu son billet en allant s’imposer à Abidjan (1/3).

Voici les résultats des rencontres de la cinquième journée de la phase de poules en Ligue des Champions africaine disputées ce samedi :

Groupe B :

AS Maniema (Rdc) 1-2 Mamelodi Sundowns (Afs)

AS FAR Rabat (Mar) 1-1 Raja Casablanca (Mar)

Classement : AS FAR Rabat 9 pts (qualifié), Mamelodi Sundowns 8 pts, Raja Casablanca 5 pts, AS Maniema 3 pts

Groupe C :

Stade d’Abidjan (Ivo) 1-3 Al Ahly (Egy)

Classement : Al Ahly 10 pts, Orlando Pirates 8 pts, CR Belouizdad 6 pts, Stade d’Abidjan 1 pt

Groupe D :

Sagrada Esperança (Ang) 0-1 Pyramids (Egy)

Classement : Pyramids 10 pts (qualifié), Espérance de Tunis 7 pts, Sagrada Esperança 5 pts, Djoliba AC 2 pts