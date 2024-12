CL-AFR : Le programme complet de la deuxiÃ¨me journÃ©e

CL-AFR : Le programme complet de la deuxième journée

Les matchs de la deuxième journée de la Ligue des champions d’Afrique se dérouleront vendredi, samedi et dimanche prochains. La première rencontre opposera Sagrada à l’Espérance de Tunis. Al Hilal et le TP Mazembe sera la dernière confrontation. Voici le programme complet.

Vendredi 6 décembre (17h)

Groupe D : Sagrada Esperança – Espérance de Tunis

Samedi 7 décembre

Groupe B : AS Maniema – Raja Casablanca 14h

Groupe C : Orlando Pirates – Al Ahly 14h

Groupe C : Stade Abidjan – CR Belouizdad 17h

Groupe A : MC Alger – Young Africans 20h

Groupe B : FAR Rabat – Mamelodi Sundowns 20h

Dimanche 8 décembre

Groupe D : Djoliba – Pyramids FC 17h

Groupe A : Al Hilal – TP Mazembe 20h