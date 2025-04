CL-AFR : Mamelodi domine une Espérance inexistante

Grâce à un but de Shalulile à la 55ème minute, Mamelodi Sundowns s’offre la manche aller de la première demi finale de la Ligue des champions d’Afrique. Les Sang et or n’ont quasiment jamais été dangereux durant tout le match pendant lequel ils se sont contentés de défendre contre un adversaire qui n’a pas montré grand chose.

Dans une semaine à Rades, les joueurs de Kanzari devront montrer un tout autre visage sur le plan offensif et rester solide en défense. Le match aura lieu mardi à partir de 20h.