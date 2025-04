L’Espérance saisit la CAF suite à l’agression de ses supporters

A la fin de la rencontre entre Mamelodi Sundowns et la formation espérantiste, des heurts violents avaient opposés les supporters des deux équipes.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la direction de l’Espérance de Tunis a indiqué que trois supporters se retrouvent actuellement à l’hôpital mais que leur état est stable et sans danger.

Les autres supporters sont rentrés sains et saufs à Johannesburg et les dirigeants espérantistes leur ont assuré et à fournir des moyens de transport à leur sortie du stade pour leur transfert vers la gare.

Un dossier complet des dépassements survenus dans les tribunes sera envoyé à la Confédération Africaine de Football.