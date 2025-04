Maher Kanzari : « Tactiquement au point ! Je reste optimiste »

L’Espérance Sportive de Tunis a concédé la défaite (1/0) à Pretoria face à Mamelodi Sundonws au terme du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique. Auteurs d’une prestation au dessous de la moyenne, les Sang et or restent sans doute en course pour la qualification, mais ils devront faire un tout autre match mardi prochain.

Interrogé lors de la conférence de presse d’après match, le coach Maher Kanzari a déclaré : « Nous étions bien sur le plan tactique. Nous n’avons pas concédé d’espaces à un adversaire qui ne demandait que ça. Je n’avais pas d’autres solutions à part celles que j’ai utilisé, Dommage pour le but encaissé, mais je reste optimiste pour la manche retour ».