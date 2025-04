CL-AFR : L’Espérance demande un comportement responsable à ses supporters

La direction de la formation espérantiste a demandé à ses supporters d’éviter d’allumer de fumigènes dans les tribunes, même sans les jeter sur la pelouse à cause des lois en vigueur en Afrique du Sud et surtout pour éviter les sanctions sportives et financières de la Confédération Africaine de Football.

Cette rencontre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions africaine aura lieu demain au stade Loftus Versfeld à Pretoria et débutera à 14h00.