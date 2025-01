CL-AFR : L’Espérance domine Sagrada et termine première

L’Espérance Sportive de Tunis termine première de son groupe au terme de la sixième journée de la ligue des champions d’Afrique. Ce samedi à Rades, les Sang et or ont dominé les Angolais de Sagrada Esperança (4/1) avec un triplé de Jebri et un but de Sasse.

Grâce à ce succès, les Espérantistes comptabilisent 13 points, tout comme Pyramids FC qui a battu Djoliba (5/0).

GnetNews