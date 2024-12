CL-AFR : L’Espérance est trop pâle ! Seulement un point à Luanda

Après l’éclatante victoire face à Djoliba lors de la première journée, l’Espérance Sportive de Tunis a montré un tout autre visage ce soir à Luanda. Face à Sagrada, les Sang et or ont dominé dans la possession, mais c’est la confusion qui l’a emporté. La défense n’a pas vraiment été sollicitée, mais tout est à revoir à partir du milieu de terrain et au niveau de l’animation offensive où les idées ne sont ps du tout claires.

Avec quatre points, l’ES Tunis attendra l’issue du match du FC Pyramids qui jouera ce dimanche chez Djoliba en attendant de croiser le fer avec les Egyptiens, samedi prochain à Rades. Un match dans lequel les camarades de Belaïli devront réussir un sans faute.

