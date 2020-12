CL-AFR : L’EST amoindrie face à Ahly Benghazi

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Al Ahly de Benghazi, le 23 décembre prochain, dans le cadre du match aller des 16èmes de finale de la ligue des champions d’Afrique. A cette occasion, le coach, Mouîne Chaâbani, composera sans huit joueurs.

Farouk Mimouni et Zied Berrima disputent les éliminatoires de la CAN U20 avec la sélection nationale. Quant à Nassim Ben Khalifa, Zied Derbali et Maher Bessghaier, ils ont du déclarer forfait pour des raisons de santé. Enfin, Khalil Chammam, Abderraouf Benguit et Mohamed Ali Ben Romdhane sont suspendus depuis le match aller des quarts de finale de la dernière édition.

GnetNews