CL-AFR : Mamelodi en panne ! Le FAR domine le Raja

Les deux matchs de la première journée du groupe C ont été disputés ce mardi. La première rencontre s’est terminée sur le score de parité (0/0) entre Mamelodi Sundowns et l’AS Maniema. En fin de soirée, le derby marocain a été gagné par le FAR Rabat qui a dominé le Raja de Casablanca (0/2) grâce à Hammoudan et Ouarkhan.

Lors de la prochaine journée, l’AS FAR recevra Sundonws alors que le Raja se déplacera sur le terrain de l’AS Maniama.

GnetNews