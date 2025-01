CL-AFR : Le MC Alger écarte le TP Mazembe

Le match d’ouverture de la cinquième journée de la ligue des champions d’Afrique vient de se terminer au stade 5 juillet d’Alger. Le MCA a reçu le TP Mazembe et l’a dominé grâce à un pénalty transformé par Akram Bouras. Ce succès permet à l’équipe de Khaled Ben Yahia de prendre la deuxième place du classement derrière Al Hilal et élimine définitivement le TP Mazembe de la course vers les quarts de finale.

GnetNews