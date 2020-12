Club Africain : LassaÃ¢d Dridi admet la supÃ©rioritÃ© de l’AS Rejiche

Club Africain : Lassaâd Dridi admet la supériorité de l’AS Rejiche

Le Club Africain a obtenu un seul point de son match disputé ce samedi à El Menzah face à l’AS Rejiche pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Au terme de la rencontre, le coach des Rouges et Blancs a reconnu la supériorité de l’adversaire : « Aujoud’hui, l’ASR était meilleur que nous sur tous les plans. Je pense que nous avons gagné un point. Je rend hommage à l’adversaire et nous avons encore des lacunes à corriger. Maintenant, après le retour des blessés et la qualification des nouvelles recrues, nous serons bien meilleurs ».

