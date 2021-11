Club Africain : Wissem Ben Yahia va porter plainte

Le torchon brûle entre Wissem Ben Yahia et le bureau directeur du Club Africain. Selon Assarih, l’ancien capitaine des « Rouges et Blancs », qui n’a toujours pas encaissé les salaires et primes de la saison dernière, compte saisir la commission des litiges de la Fédération Tunisienne de Football. Le milieu de terrain ne s’arrêterait pas là puisqu’il aurait l’intention de saisir les autorités pour chèques impayés.