Collaboration public-privÃ© : Un levÃ©e de fond pour le dÃ©veloppement Ã©conomique et social

Collaboration public-privé : Un levée de fond pour le développement économique et social

Le mercredi 20 novembre 2024, M. Samir Abdelhafidh, Ministre de l’Économie et de la Planification, a rencontré M. Arslan Ben Rejeb, Président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), pour une réunion axée sur les synergies entre le secteur public et privé dans le cadre du développement économique et social du pays.

Cette rencontre, à laquelle ont assisté le Président du Conseil scientifique de la CONECT et les responsables de plusieurs syndicats professionnels, a permis d’aborder le rôle crucial des organisations professionnelles dans le soutien des efforts de l’État pour encourager les investissements privés et promouvoir l’entrepreneuriat. Un accent particulier a été mis sur la responsabilité sociale des entreprises, qui devient un levier de développement majeur.

Les deux parties ont également échangé sur les réformes en cours et les efforts visant à améliorer le climat des affaires et de l’investissement à tous les niveaux : institutionnel, législatif et réglementaire. L’objectif est de créer des conditions propices aux entrepreneurs et investisseurs afin de stimuler la dynamique économique nationale, générer de la richesse et multiplier les opportunités d’emploi.

Dans ce cadre, ils ont souligné l’importance du dialogue et de la concertation entre les secteurs public et privé pour servir les intérêts nationaux et atteindre les objectifs de développement économique et social.

Enfin, la réunion a permis de discuter des perspectives de plusieurs secteurs prometteurs, tels que l’innovation et la numérisation, les industries cinématographiques, les industries maritimes et la production de produits cosmétiques, qui présentent un fort potentiel pour créer de la valeur ajoutée et stimuler la croissance économique.

