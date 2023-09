Tunisie : La rentrée approche, les clefs d’une bonne préparation psychologique et pédagogique !

Alors que l’été touche à sa fin, il est temps pour des millions d’élèves à travers le pays de se préparer pour le retour en classe. Le passage des vacances à l’école peut parfois être difficile, car il nécessite de passer d’une période de liberté totale à un rythme fait d’obligations et de contraintes. Cependant, il existe des stratégies qui peuvent aider à rendre cette transition plus douce, tant sur le plan psychologique que pédagogique.

Préparer l’esprit pour la transition

Le retour à l’école nécessite plus qu’une simple mise à jour des fournitures scolaires. Les élèves doivent également se préparer mentalement au changement de routine et d’environnement. Ainsi il serait judicieux de commencer à rétablir une routine structurée quelques jours avant la rentrée.

Mme Nadia Jabnouni, enseignante à la retraite, nous donne quelques conseils précieux. « Une préparation mentale progressive peut aider les élèves à ajuster leur état d’esprit pour passer de la détente des vacances à la concentration en classe. Pour cela, il est intéressant de mettre en place des activités autour de la rentrée, comme les achats pour les fournitures scolaires ou encore la découverte des manuels scolaires et donc du programme qui les attend », nous dit-elle.

Réintégrer progressivement les habitudes d’apprentissage

Une des clés pour une transition en douceur consiste à réintégrer progressivement les habitudes d’apprentissage. A cet égard les experts pédagogiques recommandent que les élèves consacrent du temps chaque jour à la lecture, à l’écriture ou à d’autres activités cognitives pendant les vacances. Cela maintient leur esprit actif et facilite la réactivation des compétences académiques avant la rentrée. Des activités ludiques liées à l’apprentissage peuvent être organisées pour maintenir l’engagement tout en conservant l’aspect divertissant des vacances.

Bochra, une mère de deux enfants, partage son expérience : « Chaque été, nous choisissons un thème de lecture en famille. Cela nous permet de maintenir l’habitude de la lecture tout en passant du bon temps ensemble. De cette manière, lorsque la rentrée arrive, la transition vers les livres scolaires est plus fluide », nous dit-elle.

Briser la barrière du « retour à la case départ »

L’une des préoccupations majeures lors de la rentrée est la perte d’acquis due à une coupure totale avec les activités scolaires pendant les vacances. Des études ont montré que les élèves qui ne lisent pas ou n’écrivent pas du tout pendant l’été ont tendance à oublier une partie de ce qu’ils ont appris. Les bibliothèques, les clubs de lecture et les ressources en ligne peuvent être utilisés pour encourager la lecture et maintenir les compétences en écriture.

« J’ai observé que les élèves qui continuent à lire pendant les vacances conservent leur aisance en lecture et en écriture. Pour encourager cela, je recommande souvent des livres d’été facilement disponible dans les bibliothèques ou les librairies. Il faut privilégier les ouvrages court pour ne pas décourager les enfants », préconise Mme Jabnouni.

Une collaboration entre les parents et les éducateurs

La préparation à la rentrée est une responsabilité partagée entre les parents, les éducateurs mais aussi les élèves eux-mêmes. Les parents peuvent jouer un rôle crucial en instaurant des routines pour encourager l’engagement intellectuel. Les professeurs peuvent aider en dispensant des cours particuliers (études) pour réactiver les compétences académiques.

Ayoub, un élève de lycée, partage ses sentiments : « J’appréhende beaucoup la rentrée car j’ai encore envie d’être en vacances. Mais mes parents m’ont inscrit à l’étude pour que je me remette en selle. Cela ne me réjouits pas mais je trouve que cela rend la transition beaucoup plus facile », nous dit-il.

En somme, la rentrée scolaire ne doit pas être vue comme une rupture abrupte avec les vacances, mais plutôt comme une étape progressive vers une routine équilibrée. La préparation psychologique et pédagogique joue un rôle clé pour aider les élèves à se réadapter au rythme scolaire. En encourageant la lecture, l’écriture et l’engagement intellectuel tout au long de l’été, il est possible de réduire l’effet de la perte d’acquis et de faciliter la reprise des activités éducatives dès le début de l’année scolaire.

Wissal Ayadi