Concours national de l’invention : 130 dossiers en lice pour transformer les idées en projets industriels

La commission nationale d’évaluation tient sa première réunion, des prix allant jusqu’à 10 000 dinars et un accompagnement sur mesure attendent les lauréats.

La plateforme numérique dédiée au Concours national de l’invention a enregistré le dépôt de 130 dossiers de candidature, qui feront l’objet d’une évaluation rigoureuse et objective par la Commission nationale du concours. Les résultats seront annoncés lors d’une manifestation nationale dont la date sera communiquée ultérieurement. C’est dans ce cadre que s’est tenue, ce mercredi au siège de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), la première réunion de ladite commission.

Une commission pluriinstitutionnelle

La Commission nationale rassemble des représentants du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, de l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, du Centre international des technologies de l’environnement de Tunis, ainsi que de la Société tunisienne de banque, de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque de Tunisie et des Émirats.

De l’invention au projet économique concret

Dans son allocution d’ouverture, le directeur général de l’APII a souligné que ce concours s’inscrit dans une approche participative visant à valoriser la recherche scientifique en transformant ses résultats en projets industriellement et économiquement viables. Il constitue, pour les inventeurs, une opportunité privilégiée de faire connaître leurs travaux, d’accéder à un réseau professionnel et institutionnel de soutien, et de bénéficier d’un accompagnement facilitant les parcours de développement, de fabrication et de commercialisation.

Deux catégories de participants

Le concours est ouvert aux inventeurs individuels — titulaires d’un brevet ou en cours de dépôt — ainsi qu’aux inventeurs représentant des établissements publics ou privés : entreprises industrielles et de services, institutions universitaires, centres techniques et de formation professionnelle, laboratoires et unités de recherche, startups et jeunes porteurs de projets.

Des prix financiers et un accompagnement international

Des dotations financières sont attribuées aux meilleurs projets dans chaque catégorie : 10 000 dinars pour la première place, 7 000 dinars pour la deuxième et 5 000 dinars pour la troisième. Une récompense spéciale de 3 000 dinars est par ailleurs prévue pour le Prix de l’invention verte, instauré lors de cette quatrième édition en soutien aux initiatives innovantes à dimension environnementale et durable.

Au-delà des prix, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé adapté à leurs besoins, ainsi que d’une prise en charge de leur participation à une foire ou un congrès international dans le domaine de l’innovation ou de l’invention, selon le choix de l’APII.