Zied Dabbar élu vice-président de la Fédération internationale des journalistes : une première historique pour la Tunisie

Le président du Syndicat des journalistes tunisiens accède pour la première fois à la vice-présidence de la FIJ, lors du congrès de Paris.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé avec fierté l’élection de son président, Zied Dabbar, au poste de vice-président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), à l’occasion du congrès international tenu à Paris du 4 au 7 mai 2026.

Une première dans l’histoire du journalisme tunisien

Cette élection constitue une première historique pour la Tunisie, qui accède pour la toute première fois à cette haute fonction au sein de l’instance dirigeante de la FIJ, après des années de présence active au sein de son comité exécutif. Le SNJT y voit une consécration du rayonnement de la presse tunisienne au sein de l’écosystème professionnel mondial et une reconnaissance de son engagement en faveur de la liberté de la presse et des droits des journalistes.

Un mandat à la mesure d’une organisation mondiale

La FIJ regroupe plus de 600 000 journalistes répartis dans 187 syndicats et associations nationales à travers le monde. Ce positionnement confère à Zied Dabbar une responsabilité de premier plan dans l’élaboration des politiques mondiales relatives à la liberté des médias, à l’éthique journalistique et à la défense des journalistes dans tous les contextes.

Un succès collectif

Le SNJT tient à souligner que cette distinction dépasse le cadre individuel : elle constitue, selon lui, une reconnaissance collective du rôle de la presse tunisienne dans la promotion des valeurs de liberté, d’indépendance et de professionnalisme, et témoigne de la capacité des compétences tunisiennes à s’imposer au plus haut niveau des structures décisionnelles internationales du secteur médiatique, et ce, malgré les défis auxquels fait face le secteur de l’information.

Le syndicat a adressé ses félicitations à l’ensemble de la profession, réaffirmant son engagement à poursuivre la défense de la liberté de la presse et à renforcer la présence de la Tunisie au sein des organisations professionnelles internationales.