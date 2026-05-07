Mise au point de la municipalité de Tunis sur la gestion des chiens errants

Contre les informations inexactes qui circulent, la municipalité rappelle le protocole organisé et humain qu’elle applique.

La municipalité de Tunis a publié un communiqué afin d’apporter un éclaircissement à l’opinion publique concernant la gestion des chiens errants, en réponse aux informations inexactes qui circulent sur le sujet.

Les services municipaux compétents ne procèdent pas à une capture aléatoire des chiens errants, mais appliquent un protocole organisé et respectueux du bien-être animal. Les animaux collectés sont immédiatement accueillis au centre de stérilisation relevant de la municipalité de Tunis, où ils reçoivent les soins vétérinaires nécessaires, dans le souci de préserver à la fois leur santé et la sécurité des citoyens.

À l’issue de la phase de stérilisation et de traitement, les animaux sont transférés vers un espace dépendant du Belvédère, afin de leur offrir un environnement adapté et sécurisé.

La municipalité de Tunis réaffirme, dans ce communiqué, son engagement à maintenir l’équilibre entre la protection de la santé publique et le respect du bien-être animal.