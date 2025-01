Conseil des ministres : Le chef du gouvernement insiste sur l’accélération des réformes et des investissements

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, ce jeudi 30 janvier 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion du Conseil des ministres, tenue au nom du Président de la République, Kaïs Saïed. Cette réunion a été consacrée à l’examen de plusieurs projets de lois et de décrets.

Dans son discours d’ouverture, Kamel Maddouri a souligné l’importance d’intensifier le rythme de l’action gouvernementale et d’assurer une meilleure coordination entre les structures publiques pour garantir une gouvernance efficace des services de l’État. Il a également mis l’accent sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles afin de mettre en œuvre les politiques économiques et sociales, conformément aux orientations du Président de la République.

Le chef du gouvernement a insisté sur l’accélération des réformes structurelles, notamment dans les institutions publiques, en appelant chaque ministère à proposer des solutions concrètes et audacieuses pour améliorer la gestion des ressources et rétablir les équilibres financiers des entreprises étatiques. Il a également appelé à une approche proactive pour stimuler l’investissement privé, en complément des projets publics, et à une meilleure assistance aux investisseurs à travers des mécanismes dédiés.

Le Conseil des ministres a examiné plusieurs projets, notamment :

Accord pour l’ouverture d’un bureau du Conseil arabe des spécialités de santé en Tunisie

Un projet de loi a été soumis pour approbation concernant l’accord de siège entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités de santé. L’installation d’un bureau de coordination à Tunis permettra de renforcer le rôle de la Tunisie et des pays du Maghreb dans les activités du Conseil, en bénéficiant des programmes de formation spécialisés. Il s’agira notamment de coordonner les stages cliniques et d’organiser les examens du Conseil, donnant un nouvel élan à la formation en santé et favorisant un rapprochement entre les systèmes académiques et professionnels.

Un prêt de 50 millions d’euros pour moderniser la protection civile

Le Conseil a également étudié un projet de loi portant approbation d’un accord de prêt signé avec l’Agence française de développement (AFD) pour le financement de la modernisation de l’Office national de la protection civile. D’un montant de 50 millions d’euros, ce prêt, remboursable sur 20 ans avec un différé de 7 ans, vise à renforcer les capacités d’intervention face aux catastrophes naturelles. Il permettra l’acquisition d’équipements et de logiciels de gestion numérique des demandes de secours, garantissant ainsi des interventions plus rapides et efficaces.

Prolongation des délais pour le projet de modernisation de l’enseignement primaire

Un décret a été proposé pour prolonger les délais d’exécution du projet de modernisation de l’enseignement primaire, cofinancé par le Fonds arabe pour le développement économique et social. Ce programme vise à augmenter la capacité d’accueil des écoles primaires et à améliorer la qualité de l’enseignement à travers la construction de 50 nouvelles écoles, l’extension de 2 000 établissements et la réhabilitation de 800 autres. En parallèle, 500 écoles bénéficieront d’équipements numériques et informatiques afin d’améliorer les conditions d’apprentissage.

Actuellement, 1 325 écoles primaires réparties sur l’ensemble du territoire national sont concernées par ce programme.

Gnetnews