Conseil des ministres: Stratégie nationale pour les PME tunisiennes

Ce mercredi 3 juillet 2024, le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, a présidé un Conseil des ministres au Palais du gouvernement à La Kasbah, dédié à l’examen des éléments de la stratégie nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) en Tunisie. Cette réunion a vu la participation de l’ensemble des ministres ou de leurs représentants, ainsi que du Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Lors de l’ouverture de la session, le Chef du gouvernement a rappelé le rôle central des PME dans l’économie nationale et l’intérêt porté par tous les intervenants des structures étatiques à ce secteur. Il a souligné l’intégration des PME comme élément clé du plan de développement 2023-2025, tout en prenant en compte les défis posés par les transformations mondiales, notamment économiques.

M. Samir Abdelhafidh, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Économie et de la Planification, chargé des PME, a présenté les principaux éléments de la stratégie nationale pour la promotion des PME et la méthodologie participative adoptée pour son élaboration.

Cette stratégie vise à faire des PME l’un des moteurs principaux de la croissance, de la création d’emplois et du développement durable. Ses axes principaux sont :

– Gouvernance institutionnelle et cadre législatif

– Accès au marché et concurrence

– Accès au financement

– Accès aux ressources non financières, culture de l’entrepreneuriat et accompagnement

– Internationalisation et intégration dans les chaînes de valeur mondiales

– Innovation et investissement dans les secteurs modernes

Après discussion, le Conseil a décidé de créer un comité de pilotage sous la supervision du Ministère de l’Économie et de la Planification, regroupant tous les ministères et organisations concernés, afin de poursuivre l’élaboration de la stratégie nationale pour la promotion des PME. Ce comité assurera une meilleure coordination entre tous les intervenants et passera à l’étape de mise en œuvre, de promotion et de mise en place des mécanismes de suivi et d’évaluation.

Le Conseil a également ordonné la présentation de la version actualisée de la stratégie lors d’un Conseil des ministres prévu pour la première semaine du mois d’août prochain.

Gnetnews