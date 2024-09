Contestation de la décision de l’ISIE par l’équipe de Mondher Zenaidi

L’équipe juridique de Mondher Zenaidi, candidat à la présidence, a publié un communiqué dénonçant la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) concernant la liste finale des candidats. Selon le communiqué, « l’ISIE aurait falsifié la liste en affirmant ne pas avoir reçu les jugements de la cour administrative acceptant la candidature de M. Zenaidi ».

Le communiqué souligne qu’il n’existe aucune poursuite judiciaire contre ce dernier en lien avec les parrainages, ni de jugements pénaux ou complémentaires l’empêchant de se présenter à l’élection présidentielle. L’équipe juridique dénonce également « la perte d’indépendance de l’ISIE », qui aurait rendu une « décision politique » après avoir accepté les conclusions de la cour administrative.

« L’ISIE aurait reçu la notification écrite du jugement le 29 août 2024 à 11h55, mais a ensuite contesté la décision en enregistrant des critiques contre les membres de la cour ». Cela constitue, selon le communiqué, une tentative de contourner le Code électoral, qui exige l’exécution immédiate des jugements et l’information des parties concernées dans un délai de deux jours.

L’équipe juridique estime que la décision de l’ISIE est illégale et pourrait avoir des répercussions sur les résultats des élections, mettant en péril l’état de droit et la stabilité du pays. Elle assure le public que la bataille pour les droits de M. Zenaidi se poursuivra avec détermination, et annonce la préparation d’un recours devant la cour administrative. Le communiqué appelle également la société civile et le public à rester vigilants et à ne pas céder aux assertions selon lesquelles la décision de l’ISIE serait définitive et sans appel.

Gnetnews