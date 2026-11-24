Houthis et Arabie saoudite : le conflit s’intensifie

L’agence de presse houthie Saba a annoncé mardi 24 novembre, que des frappes aériennes saoudiennes contre des autocars et des camions, dans le sud-ouest du Yémen, avaient fait 25 morts ou disparus et six blessés. L’attaque a eu lieu à Wadi Mabaq, dans la province de Lahj. Selon Saba, les avions saoudiens qui survolent sans cesse la zone compliquent le travail des secours.

La veille, le porte-parole militaire du mouvement, Yahya Saree, avait évoqué cette attaque sans donner de bilan, en promettant qu’elle ne resterait pas « sans réponse ». Elle fait suite à des bombardements dans la province voisine de Hodeïda, contrôlée par les Houthis, qui auraient fait au moins 17 morts, toujours selon le mouvement. Ces chiffres émanent des Houthis et n’ont pas été confirmés de source indépendante.

Un conflit relancé en juillet

La guerre opposant les Houthis, proches de l’Iran, au gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite a repris en juillet, après quatre ans d’accalmie, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient. Les combats se sont intensifiés en septembre, quand les combattants anti-gouvernementaux ont pris le littoral de la mer Rouge et le contrôle du détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Ces derniers jours, les Houthis, qui tiennent de vastes zones du nord, la région la plus peuplée, ont conquis de nouveaux territoires dans la province de Lahj. Ils se rapprochent d’Aden, où le gouvernement s’est réfugié après avoir perdu Sanaa en 2014.

Dans le même temps, ils ont multiplié les attaques contre l’Arabie saoudite, visant surtout ses aéroports et ses infrastructures énergétiques. Ils ont aussi décrété un blocus en mer Rouge contre la flotte du royaume, premier exportateur mondial de pétrole brut.

Avec AFP