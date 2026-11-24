Gaza : le bilan humain dépasse les 74 700 morts depuis octobre 2023

Selon des sources médicales, le bilan de la guerre dans la bande de Gaza atteint désormais 74 746 morts et 176 234 blessés depuis le 7 octobre 2023. Ces chiffres figurent dans un rapport publié lundi.

Au cours des dernières 24 heures, les hôpitaux du territoire ont reçu 4 morts et 7 blessés. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 11 octobre dernier, les mêmes sources comptent 1 679 morts et 6 100 blessés.

Par ailleurs, 851 corps ont été extraits des décombres. D’autres victimes seraient toujours ensevelies sous les ruines ou resteraient sur les routes, que les équipes de secours et les ambulanciers n’arrivent pas à atteindre.