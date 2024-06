CoopÃ©ration maritime : La ministre du Transport rencontre la sociÃ©tÃ© Saudi Red Sea Gateway

Coopération maritime : La ministre du Transport rencontre la société Saudi Red Sea Gateway

Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre de l’Équipement et des Transports, a présidé une réunion de travail avec les représentants de la société Saudi Red Sea Gateway. Cette rencontre a été consacrée à l’examen des perspectives de coopération dans les domaines du transport maritime et de la logistique, ainsi qu’aux moyens de les développer.

Ont assisté à cette réunion des représentants du ministère des Transports, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Économie et de la Planification, ainsi que des représentants des institutions et entreprises publiques relevant du ministère des Transports et de l’Autorité générale du partenariat public-privé.

