Coronavirus : La Tunisie a peur des nouveaux variants, malgré l’amélioration apparente de la situation épidémiologique

L’amélioration de la situation épidémiologique confirmée par les chiffres ne devra pas nous amener à baisser la garde, et à faire montre de relâchement en matière de respect des restrictions et des gestes barrière.

Le comité scientifique qui se réunira ce mardi 02 Mars pour examiner la situation épidémiologique et l’application des mesures de prévention devra, globalement, envoyer ce message, en incitant les Tunisiens à être encore plus disciplinés et à continuer à faire des sacrifices, même si une lassitude est de plus en plus perceptible notamment à travers des catégories que le virus n’a pas ménagées, et en a carrément mis à l’arrêt l’activité, les plongeant dans une extrême difficulté.

La peur de la communauté scientifique et médicale a trait aux nouveaux variants qui se propagent à une vitesse exponentielle dans plusieurs pays du monde, en Europe et ailleurs, laissant planer le spectre d’un énième confinement général.

Ces variants provoqueront, dans le cas où ils entreraient en Tunisie, une troisième vague qui pourrait conduire à l’effondrement du dispositif de santé, a mis en garde la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya.

Auditionnée hier par une commission parlementaire, Ben Alaya a affirmé que la Tunisie n’est pas encore parvenue à maîtriser la situation épidémiologique, signalant que le ministère de la Santé a intensifié le séquençage, permettant de détecter les éventuelles nouvelles souches, et d’en évaluer, le cas échéant, la propagation.

Ce faisant, côté chiffres, et comme pour tous les dimanches, le nombre de cas testés positifs est inférieur à celui enregistré au courant de la Semaine.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 28 février, 392 nouveaux cas infectés au Covid-19, après la parution des résultats de 2378 analyses en laboratoire, contre 772 nouvelles guérisons.

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 233 669 contaminations, contre 198 778 personnes rétablies.

21 personnes ont succombé au virus à la même date, portant le total à 8022 décès.

Le nombre des hospitalisations reste quasiment inchangé, avec 1112 malades alités dans les hôpitaux et les cliniques ; 272 placés en soins intensifs, et 104 sous respiration artificielle.

10 277 malades ont été hospitalisés depuis l’avènement de la pandémie, avec les 25 admissions les dernières 24 heures.

Depuis février dernier, les laboratoires ont réalisé 982 163 analyses pour dépister le Covid-19.

