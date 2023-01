La Tunisie communique les derniers chiffres du Coronavirus, situation dramatique en Chine, des pays europÃ©ens renforcent le contrÃ´le aux frontiÃ¨res

La Tunisie communique les derniers chiffres du Coronavirus, situation dramatique en Chine, des pays européens renforcent le contrôle aux frontières

Le monde n’en a pas fini avec Covid-19. La pandémie reprend du poil de la bête en cette période automnale favorable à la propagation des virus, la situation est dramatique en Chine, de là où la crise sanitaire est partie. Des pays européens tels que l’Italie, l’Espagne et la France, imposent un test négatif pour les passagers en provenance de l’Empire du milieu. Le Maroc a fermé ses frontières pour les passagers en provenance de Chine.

En Tunisie, les autorités sanitaires préviennent contre une éventuelle nouvelle vague et plaident pour la vaccination. Elles incitent, essentiellement, les catégories vulnérables, personnes âgées et malades chroniques à se faire administrer la dose de rappel (booster) pour renforcer leur immunité et éviter de contracter le Coronavirus. Entretemps, les indicateurs épidémiques restent bas et sous contrôle.

Le ministère de la Santé annonce, ce mercredi 04 janvier, que 74 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus ont été enregistrés pendant la semaine du 26 décembre au 01er janvier, après la parution des résultats de 1309 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 5,65 %.

Le bilan s’élève à, ce stade, à 1 147 645 contaminations, sur un ensemble de 4 985 258 analyses en laboratoire.

Quelque 164 personnes ont été déclarées rétablies pendant la même période, portant le total à 1 134 465 guérisons.

La même période a fait un seul décès, ramenant le bilan depuis l’avènement de la pandémie, à 29 285 disparitions des suites du virus.

Quelque 13 patients ont été admis dans les établissements de santé publics et privés pendant la même semaine.