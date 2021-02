Coronavirus : La Tunisie aurait dépassé le pic, 787 cas supplémentaires, et 34 nouveaux décès

Les indicateurs positifs en matière d’évolution de la courbe des contaminations par le Covid-19 se confirment de jour en jour.

Le pic de la deuxième vague, que l’on aurait atteint en décembre-janvier, avec un nombre record d’infections et de décès, semble être dépassé.

Le virus continue à se propager parmi la population mais à une cadence plus modérée ; les prochaines semaines montreront si cette tendance baissière est irréversible ou non, notamment après le démarrage de la campagne de vaccination retardée au mois de Mars, au lieu de février, le temps que la Tunisie réponde à l’exigence des laboratoires pharmaceutiques d’avoir un cadre juridique, autour de la responsabilité pénale, et de l’indemnisation en cas d’apparition d’effets secondaires liés au vaccin.

Les laboratoires s’affranchissent de toute responsabilité et d’éventuels dommages et intérêts à ce sujet, toute la responsabilité revient aux Etats.

787 nouveaux cas

Ce faisant, le ministère de la Santé fait état de 787 nouveaux cas à la date du 16 février 2021, après la parution des résultats de 3740 analyses en laboratoire.

Le bilan total s’élève à 225 116 infections au virus, 185 421 personnes se sont rétablies, dont 922 nouvelles guérisons.

Par ailleurs, 34 nouvelles disparitions des suites du Covid-19 ont été enregistrées le même jour, portant le bilan à 7651 décès au total.

Les structures hospitalières publiques et privées accueillent, à ce stade, 1356 malades, 288 admis en réanimation et 113 sous respiration artificielle.

L’épidémie a donné lieu à l’hospitalisation de 9829 personnes en Tunisie, dont 41 admissions les dernières 24 heures.

Depuis février dernier, les laboratoires ont réalisé quelque 937 497 analyses pour dépister le covid-19.

Gnetnews