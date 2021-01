Tunisie : Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus se réunit dans un contexte sanitaire à haut risque

Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a tenu, ce mardi 12 janvier, sa réunion périodique consacrée à « l’évaluation de la situation épidémiologique de l’épidémie du Covid-19 ».

Organisée autour du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, cette réunion devra examiner les moyens d’améliorer la mise en application des mesures de prévention en vue de freiner la propagation du virus en Tunisie.

Le comité scientifique devra soumette des propositions à l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus dont la réunion périodique aura lieu, demain mercredi, à la Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Plusieurs voix pressent le gouvernement à durcir les mesures, face à une situation épidémiologique d’une extrême gravité, marquée pour une forte circulation du virus, et une hausse incessante du nombre des contaminations et des décès.

Le Comité scientifique devra inciter demain à une application plus ferme des mesures de prévention, dont le port du masque et la distanciation, et dévoiler, éventuellement, de nouvelles dispositions liées aux établissements scolaires, au transport public, et aux régions qui sont les plus touchées par l’épidémie.

Gnetnews