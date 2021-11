Coupe Arabe – J01 : La Tunisie surclasse la Mauritanie

La sélection tunisienne de Football a battu son homologue mauritanienne 5 à 1, mardi, dans le cadre du match d’ouverture de la coupe arabe des nations. Seifeddine Jaziri (39′ et 45′), Firas Belarbi (42′ et 50′) et Youssef Msakni (90′) ont inscrit les buts tunisiens. Celui de la Mauritanie a été marqué par Moulaye Ahmed Bessa sur penalty (45’+11′).

Lors de la prochaine journée, les « Aigles de Carthage » affronteront la Syrie, vendredi à partir de 20h00.

GnetNews