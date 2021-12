Sayoud-Brahimi : L’AlgÃ©rie remporte la Coupe arabe

Sayoud-Brahimi : L’Algérie remporte la Coupe arabe

La première période de cette finale est palpitante. Les Tunisiens n’ont pas peur de la machine algérienne et ils le montrent. Bilel Iffa fait trembler la transversale de Mboulhi suite à un coup franc de Sliti. Ce dernier était aussi à deux doigts de tromper le keeper des Fennecs suite à un violent tir enveloppé des 20 mètres.

En face, les mécanismes ne fonctionnent pas comme d’habitude. Mais, quand Belaïli trouve un petit peu d’espace, ça fait mal. C’est en effet l’ex Sang et or qui a donné le plus de mal de tête à Talbi, Iffa et Hassen. Mais le vrai danger est arrivé du côté gauche. Boundjah déborde et met Meziani face à Hassen. L’ex espérantiste ne s’applique pas de manque le cadre. Hallucinant.

Le match ne manque pas de contacts et de coups bas. La tension monte suite à une faute contre Msakni et les deux équipes évitent la rixe. Jaziri s’explique avec Bounedjah et évite le pire. Les cartons jaunes pleuvent. Mi-temps.*

A la reprise, les Tunisiens donnent l’impression d’avoir fini les énergies. Les Fennecs prennent d’assaut la défense des Aigles de Carthage mais ne sont pas aussi inspirés que d’habitude. L’orage passe. Le match reste équilibré et aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. A deux minutes de la fin, Jaziri est servi par Msakni. Le buteur de le compétition manque la balle de match. Prolongations.

Visbilement atteinte physiquement, la sélection tunisienne concède de l’espace et en face, l’attaquant le plus frais, Amir Sayoud a trouvé la faille et a battu Hassen qui n’a pu qu’accompagner le ballon des yeux. Et à la dernière minute, Brahimi est allé doubler le score après une course de 100 mètres, suite à la sortie de Hassen. L’Algérie remporte le titre pour la première fois de son histoire.

GnetNews