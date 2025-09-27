Coupe de la CAF : Formation rentrante de l’Etoile face à Ahli Midani

Voici la composition rentrante de l’Etoile du Sahel qui affrontera cet après midi les soudanais d’Al Ahli Madani pour le compte du premier tour retour de la Coupe de la Confédération :

Sabri Ben Hassan, Slaheddine Ghedamsi, Nassim Hnid, Houssem Dagdoug, Oumar Bah, Gideon Uche Goodlad, Noor Aldeen Al-Qulaib, Fedi Ben Choug, Rayane Anane, Raki Aouani, Moussa Senghor.