Coupe de la CAF-J02 : Les résultats des matchs de dimanche
30-11-2025
Voici les résultats des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce dimanche :
Groupe A :
FC San Pedro (Ivo) 2-0 Djoliba AC (Mli)
Classement : USM Alger 6 pts, FC San Pedro 3 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt
Groupe B :
Nairobi United (Ken) 0-1 AS Maniema (Rdc)
Classement : Wydad Casablanca 6 pts, AS Maniema 6 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt
Groupe C :
Singida Black Stars (Tan) 1-1 Stellenbosch (Afs)
Classement : Stellenbosch 4 pts, Otoho d’Oyo 3 pts, Chabab Riadhi Belouizdad 3 pts, Singida Black Stars 1 pt
Lire aussi
Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J02 : Les résultats des matchs de
Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J02 : Les résultats de vendredi
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les affiches de la deuxiè
Coupe de la CAF Coupe de la CAF-J01 : Résultats des matchs de dim