Coupe de la CAF-J02 : Les résultats des matchs de dimanche

30-11-2025

Voici les résultats des matches de la deuxième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération disputés ce dimanche :

Groupe A :

FC San Pedro (Ivo) 2-0 Djoliba AC (Mli)

Classement : USM Alger 6 pts, FC San Pedro 3 pts, OC Safi 3 pts, Djoliba AC 0 pt

Groupe B :

Nairobi United (Ken) 0-1 AS Maniema (Rdc)

Classement : Wydad Casablanca 6 pts, AS Maniema 6 pts, Azam FC 0 pt, Nairobi United 0 pt

Groupe C :

Singida Black Stars (Tan) 1-1 Stellenbosch (Afs)

Classement : Stellenbosch 4 pts, Otoho d’Oyo 3 pts, Chabab Riadhi Belouizdad 3 pts, Singida Black Stars 1 pt

