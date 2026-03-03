Coupe de la CAF : Le programme des quarts de finale

Voici le programme des quarts de finale aller et retour de la Coupe de la Confédération :

Matches aller :

Samedi 14 mars :

Otoho d’Oyo 14h00 Zamalek

Al Masry 21h00 Chabab Riadhi Belouizdad

Dimanche 15 mars :

AS Maniema 14h00 USM Alger

OC Safi 23h00 Wydad Casablanca

Matchs retour

Samedi 21 mars :

Chabab Riadhi Belouizdad 20h00 Al Masry

Zamalek 17h00 Otoho d’Oyo

Dimanche 22 mars :

Wydad Casablanca 19h00 OC Safi

USM Alger 20h00 AS Maniema