Coupe de la CAF : Le programme des quarts de finale
03-03-2026
Voici le programme des quarts de finale aller et retour de la Coupe de la Confédération :
Matches aller :
Samedi 14 mars :
Otoho d’Oyo 14h00 Zamalek
Al Masry 21h00 Chabab Riadhi Belouizdad
Dimanche 15 mars :
AS Maniema 14h00 USM Alger
OC Safi 23h00 Wydad Casablanca
Matchs retour
Samedi 21 mars :
Chabab Riadhi Belouizdad 20h00 Al Masry
Zamalek 17h00 Otoho d’Oyo
Dimanche 22 mars :
Wydad Casablanca 19h00 OC Safi
USM Alger 20h00 AS Maniema
