Coupe de la CAF : Formation rentrante de l’USMo face à la JSK
25-10-2025
Voici la composition rentrante de l’Union Sportive Monastirienne qui affrontera cet après midi les algériens de la JS Kabylie pour le compte du second tour retour de la Ligue des Champions africaine :
Abdessalem Hlaoui, Youssef Herch, Rayane Azouz, Mahmoud Ghorbal, Raed Chikhaoui, Seif Saber, Yassine Dridi, Moez Haj Ali, Mehdi Gannouni, Ibrahim Gadiaga, Fakhreddine Ben Youssef.
