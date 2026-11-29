Coupe de la CAF : Formation rentrante du CSS face aux Black Bulls
29-11-2026
Voici la composition rentrante du Club Sportif Sfaxien qui affrontera Black Bulls cet aprÃ¨s midi pour le compte de la premiÃ¨re journÃ©e de la phase de poules de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration :
Abdessalem Hlaoui, Ali Maaloul, Kevin Moundeko, Hamza Mathlouthi, Youssef Habchia, Jaques MbÃ©, Ghaith Seghaier, Mohamed Trabelsi, Hakim Mutebi, Iyed Belwafi, Emmanuel Ogbole.
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