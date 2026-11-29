Coupe de la CAF : MaÃ¢loul porte le CS Sfaxien

Le Club Sportif Sfaxien a rÃ©ussi son entrÃ©e en phase de groupes de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration en sâ€™imposant face aux Mozambicains de Black Bulls (1-0), ce dimanche 29 novembre, au stade Taieb-Mhiri de Sfax.

Lâ€™unique but de la rencontre a Ã©tÃ© inscrit par Ali Maaloul Ã la 33Ã¨me minute sur penalty.

Dans lâ€™autre rencontre de ce groupe D, lâ€™USM Alger accueillera lâ€™AS Real Bamako ce dimanche Ã partir de 20h00.

Le CS Sfaxien prend provisoirement la tÃªte de la poule en attendant le rÃ©sultat de cette confrontation.